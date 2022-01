Realiza por primera vez Hospital de Especialidades del IMSS Veracruz Norte implante de MitraClip a paciente de alto riesgo cardiaco

-El implante de este dispositivo por mínima invasión evita la cirugía a corazón abierto en pacientes inoperables

-Con esta tecnología como alternativa, la UMAE de Veracruz se posiciona como un hospital a la vanguardia para atender a los derechohabientes con éxito y seguridad

Comunicado

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Hospital de Especialidades No. 14 del Centro Médico Nacional “Adolfo Ruiz Cortines”, realizaron la reparación de insuficiencia valvular mitral, a través de una técnica percutánea innovadora que reduce el riesgo de complicaciones en pacientes con cardiopatías estructurales, con lo cual se evitó una cirugía a corazón abierto a paciente de 32 años.

La técnica consiste en introducir a través de una punción en la vena femoral, localizada en la ingle, un catéter que en la punta lleva un pequeño clip metálico.

Se realiza en el tabique muscular que separa a las cavidades superiores del corazón y guiado por imagen de ultrasonido en tercera dimensión; se maniobra para capturar ambos bordes de la válvula mitral, específicamente donde hay mayor fuga de sangre, para sujetar los bordes con el clip y evitar la fuga o insuficiencia.

Una vez elegido el sitio, se libera el dispositivo o dispositivos, según la necesidad de corrección de la fuga, y se retira el material que ingresó al corazón.

Juan José Rasgado Enríquez, postoperado de trasplante renal, inició en 2020 con problemas de fatiga y cansancio después de haber padecido COVID-19, por lo que acudió al IMSS, donde a través de un ecocardiograma transesofágico de tercera dimensión le diagnosticaron un daño severo en la válvula mitral.

El doctor Jesús Márquez López, encargado del servicio de Hemodinamia, comentó que en este caso médico se decidió utilizar una nueva técnica con base en MitraClips que se implantan en las cúspides de la válvula mitral. “La evolución del paciente ha sido satisfactoria clínicamente, mejorando su calidad de vida de manera evidente”.

La jefa de División de Cardiología, doctora Lidia Evangelina Betancourt Hernández, agregó que es la primera vez que se desarrolla esta técnica en la unidad médica y que al ser un procedimiento de innovación, requiere de un equipo completo y certificado, comandado por un médico cardiólogo intervencionista llamado Proctor, que es de la más alta capacidad y experiencia.

“Estamos muy contentos de poder contar en el hospital con esta tecnología de vanguardia y poder favorecer a los pacientes que se consideran de alto riesgo para cirugía a corazón abierto con esta alternativa, misma que nos posiciona a nivel nacional y mundial como un hospital que tiene todo para atender a nuestros pacientes con éxito y seguridad”, expuso.

“La Unidad de Hemodinamia de esta UMAE realiza en promedio mil 300 procedimientos anuales; sin embargo, la mayoría de ellos son para resolver cardiopatías isquémicas agudas y crónicas. Ahora, con el objetivo de realizar técnicas innovadoras para evitar una nueva cirugía en pacientes con este tipo de complicación se ha realizado por primera vez esta intervención, obteniendo buenos resultados clínicos”, añadió.

En su oportunidad, Juan José, quien fue operado el 2 de diciembre de 2021, agradeció la atención que recibió por parte del personal de la UMAE, calificándola como excelente, ya que refiere que mejoró su calidad de vida, pues en menos de dos semanas, ha dejado de fatigarse y se siente bastante bien.

Comentarios

