Propone Fracción Parlamentaria del PRD que Congreso ratifique nombramiento en la Secretaría de la Contraloría

–El objetivo es que haya transparencia en el proceso del nombramiento de los funcionarios, promover la rendición de cuentas y combate a la corrupción

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto, por le que se reforma el artículo 59 en su fracción XXXIV de la Constitución del Estado de Oaxaca, dicha iniciativa se hizo a través de la Diputada Ysabel Martina Herrera Molina.

La iniciativa consiste en otorgar la facultad al Poder Legislativo, la ratificación del Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, una vez que haya sido nombrado por el Gobernador de Estado, teniendo como objetivo la transparencia en el proceso del nombramiento de los funcionarios, a fin de avalar la idoneidad de la persona de forma imparcial y garantizar que desempeñe eficazmente su cargo.

La Fracción Parlamentaria del PRD menciona que no es suficiente con homologar la mayoría de los marcos normativos locales con el federal, sino que se requiere hacerlo de manera completa, con la misma naturales y enfoque jurídico para garantizar el equilibrio entre poderes, fortalecer las instituciones que permitan la generación de una óptima evaluación.

Además refieren que con esta iniciativa se promueve la rendición de cuentas, lo cual es primordial para prevenir, investigar, sancionar y terminar con los actos de corrupción, que tanto han lastimado a la población.

