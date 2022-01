Priorizarán seguridad alimentaria para el sector rural y de bajos recursos en Tuxtepec

-El departamento de Fomento Agrícola y Ganadero buscará que sean las capacitaciones la mejor herramienta para que las familias salgan adelante, evitando otorgar recursos económicos que no sean aprovechados.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca. – El Jefe del Departamento de Fomento Agrícola y Ganaderos del Ayuntamiento de Tuxtepec José Luis Chávez Zavaleta, indicó que los programas que se establecerán en el sector rural, estará enfocado en la seguridad alimentarias de las familias de escasos recursos así también como otros proyecto para personas que se dedican a la agricultura y a la Ganadería.

En lo que respecta a este último explicó que se busca atender las necesidades de este rubro con capacitaciones para el manejo de estrategias que pueda contrarrestar la sequía, debido a la falta del vital líquido durante el estiaje, al igual que será un prioridad atender los caminos cosecheros que suelen ser afectadas por las lluvias durante la temporada y que es precisamente con estos programas que se busca establecer para el beneficio de los productores y personas de bajos recursos.

Con estas acciones mencionó que se busca acabar con los viejos vicios y el paternalismo de sus antecesores de entregar los recursos directo al campesino, sino que indicó que todos estos proyectos se harán a base de las capacitaciones y dijo que todo aquel que busque mejorar su productividad tendrá el interés de participar en estos proyectos enfocados para la zona rural de Tuxtepec.

