Por cuarta ola de Covid, autoridades de Tuxtepec prevén acciones para frenar contagios

Entre las primeras medidas será la suspensión de actos masivos en lugares cerrados, y se exhorta a la población a no bajar la guardia.

Tuxtepec, Oaxaca.- El Subdirector de Salud de Tuxtepec José Alfredo Sánchez Fentanez señaló que la población no debe de relajar las medidas contra el covid-19, además de que como autoridades van a implementar las medidas necesarias en caso de que los casos de covid-19 sigan incrementándose.

Dijo que está el exhorto del gobierno estatal de evitar actos masivos, pero en lugares cerrados, por lo que señaló que van a seguir con esta recomendación, “todavía no están prohibidos si es áreas abiertas, hasta el momento no hay otra indicación, lo que si nos exhortan a nivel estado es a no hacer eventos masivos en lugares cerrados”.

Agregó que además que en próximos días van a instalar el comité de salud-covid-19, con la finalidad de tomar las medidas necesarias con asesorías por parte de la jurisdicción sanitaria, y con esto evitar que los casos de covid sigan incrementándose debido a que en los últimos días se ha visto un incremento en los casos en Tuxtepec.

Actualmente Tuxtepec se tienen 4, 521 casos de covid-19, sumando 86 en los últimos 3 días, además de que en la región de la Cuenca se tienen 189 casos activos.

