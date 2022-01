Normalistas continúan con movilizaciones, tomaron la oficina de pagaduría del IEEPO en Oaxaca

-Esta acción ha causado molestia en maestros de la Sección 22, quienes no pueden cobrar su quincena

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Sin dar a conocer sus demandas o peticiones, este viernes un grupo de normalistas tomaron las oficinas de la pagaduría del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), los futuros maestros llegaron al lugar que se ubica en San Felipe del Agua a pie.

Esta situación ha provocado la molestia de los maestros de la Sección 22, quienes no pueden realizar el cobro de su quincena, debido a que los normalistas tienen bloqueados los accesos a la pagaduría del IEEPO.

El IEEPO ha informado en reiteradas ocasiones que se han cumplido en su totalidad las demandas de los normalistas, por lo que no hay razones para las manifestaciones que han iniciado, mismas que suelen presentarse previo al inicio de cada semestre, incluso en sus acciones no han contado con el respaldo de la Sección 22.

Cabe recordar que el jueves los normalistas secuestraron varias unidades del transporte público, situación que provocó la movilización de la Policía Estatal para recuperarlos, luego de dialogar se registró una agresión de parte de los futuros maestros, quienes se quedaron en su poder con 3 unidades, ya que el resto fueron liberadas.

