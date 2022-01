Imparables los feminicidios en Oaxaca, van 5 este inicio de año

-La cifra es alarmante en comparación al 2021, pues en solo 13 días de enero ya se han registrado más de la mitad del total de casos ocurridos en enero de 2021.

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., Los feminicidios en Oaxaca presentan una tendencia al alza durante el primer mes del año, al registrase cinco hechos en el transcurso de 13 días, mientras que enero de 2021 cerró con ocho casos.

Datos del Centro de Documentación del Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) reportaron la tasa de incidencia en su más reciente reporte tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer este jueves en la región del Istmo.

El hecho violento más reciente se dio a conocer este 13 de enero, cuando los restos de una mujer fueron localizados en estado de descomposición mientras flotaba en un canal de riego en el municipio de Juchitán de Zaragoza.

Tres de los casos de este año han ocurrido en esa región del estado, mientras dos más, en la región de Valles Centrales.

Con este asesinato ya suman 587 casos de feminicidios en el transcurso del gobierno de Alejandro Murat.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario