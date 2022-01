Hoy más que nunca, Oaxaca necesita gobernabilidad y certeza: Paco Villarreal

-Por ello es que ha decidido buscar la candidatura del PRI al Gobierno del Estado de Oaxaca

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En estos tiempo lo que más necesita un estado como Oaxaca, es gobernabilidad, certeza, conciliación y suma de voluntades, así lo señaló Francisco Ángel Villarreal, por medio de un mensaje difundido en sus redes sociales, en el que da a conocer que participará en el proceso interno del PRI para buscar la candidatura al Gobierno de Oaxaca.

Agregó que el estado se encuentra en un punto crítico, en el que una mala decisión puede hacer que se pierda lo logrado y todo lo que se tiene, en ese sentido dijo que el futuro de Oaxaca no se define por colores, sino por la solidez de un proyecto social y político, en el que todos tengan un espacio.

Además dijo que un proyecto social debe escuchar a todas las expresiones, se sumen las voluntades por el bienestar de Oaxaca, estas son algunas de las razones por las cuales ha decidido participar en el proceso interno de selección de candidato o candidata en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Paco Villarreal refirió que su propuesta política sigue viva y que el proyecto social está más vigente que nunca, señaló que es necesario reconocer y perfeccionar lo que se ha hecho bien, corregir aquello en lo que se ha fallado y abrir nuevos caminos para avanzar y seguir trabajando con la gente.

