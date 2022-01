Detectarán deficiencias en la Policía Municipal mediante encuesta a comerciantes

-Por medio de este ejercicio se busca conocer cuáles son los principales problemas a soluciones a fin de mejorar la seguridad ciudadana. Son de forma anónima.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Regidor de Seguridad Octavio Santa Flores recorrió el centro de la ciudad para realizarle encuestas a los comerciantes y trabajadores de los diversos negocios, y con esto conocer que pueden mejorar de la policía municipal.

En compañía con el Comisario de la Policía Municipal Jesús Alfredo Cuellar, estuvieron realizando estas encuestas que contemplan 10 preguntas, 9 son cerradas y una es abierta en donde los ciudadanos pueden expresarse libremente y sobre todo opinar de cómo consideran que debe de ser la policía municipal.

Esta encuesta es anónima, para que la ciudadanía confié y opine de manera libre, y una vez que conozcan los resultados podrán ir atendiendo las quejas que más se tengan.

Para realizar estas encuestas estarían recorriendo las principales avenidas del centro de la ciudad, pero además están aprovechando para presentarse y sobre todo que haya confianza en las autoridades municipales, principalmente en lo que a seguridad se refiere, ya que muchas personas desconfían en la policía municipal.

Además de que les informaron de la cantidad de elementos que hay para garantizar la seguridad, y sobre todo que hay la seguridad necesaria para que ellos realicen sus compras

