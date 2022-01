Cuarta ola de COVID-19 está próxima a superar casos activos de toda la pandemia en Oaxaca

–601 casos nuevos y 2 defunciones; Oaxaca de Juárez con 203 casos nuevos

-La ocupación hospitalaria global es del 24.1% con 5 hospitales al 100% de su capacidad

-Evita acudir a actos masivos, así como reuniones y fiestas realizadas en lugares cerrados

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de enero de 2022.- La curva de crecimiento exponencial de casos activos del virus SARS-CoV-2 en esta cuarta ola que enfrenta Oaxaca, será superior que las anteriores, así lo informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

Hoy, los SSO registraron dos mil 602 personas que cursan la enfermedad en fase de máxima infección, solo hay una diferencia de 208 registros para poder alcanzar el pico más alto en este concepto en toda la evolución de la pandemia, que fue el pasado 6 de agosto del 2021 con dos mil 810 casos.



Ante ello, es crucial no dejar a un lado las medidas preventivas: usar cubrebocas, evitar acudir a actos masivos, así como reuniones y fiestas realizadas en lugares cerrados, lavarse las manos o usar gel antibacterial.

No sólo es el cuidado a nivel individual, es la protección de todas aquellas personas a nuestro alrededor, como es el caso de familiares, amistades, compañeras, compañeros, entre otros.



De acuerdo al informe técnico de este jueves, la institución contabiliza 601 casos nuevos de COVID-19 y dos defunciones, los casos activos se concentran en 146 municipios y cinco hospitales se encuentran al 100% de ocupación.



Este día suman 87 mil 228 casos confirmados y cinco mil 674 defunciones, 78 mil 952 pacientes se han recuperado y seis mil 087 casos sospechosos.



En relación al panorama jurisdiccional, Valles Centrales registra 52 mil 662 casos confirmados y dos mil 521 defunciones, Istmo 12 mil 470 casos confirmados y mil 208 defunciones, Tuxtepec seis mil 026 casos confirmados y 567 defunciones, Costa seis mil 230 casos confirmados y 473 defunciones, Mixteca seis mil 800 casos confirmados y 580 defunciones, Sierra tres mil 040 casos confirmados y 325 defunciones.



Los 601 casos nuevos de COVID-19, afectan a 80 municipios, siendo los principales: Oaxaca de Juárez con 203, Salina Cruz y San Juan Bautista Tuxtepec 32 cada uno, San Felipe Jalapa de Díaz 28, Santa Cruz Xoxocotlán 23, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza 18, Ciudad Ixtepec 15, Santo Domingo Ingenio 13, Santa Lucía del Camino y Santo Domingo Tehuantepec 12 cada uno, Asunción Ixtaltepec 10, el resto de nueve a un solo caso.



De las cinco mil 674 defunciones, tres mil 621 son hombres y dos mil 053 mujeres, los rangos de edad más afectados son los de 65 y más años con dos mil 650, de 50 a 59 con mil 195, de 60 a 64 con 775, de 25 a 44 con 602; las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a las camas ocupadas por pacientes COVID-19, por Jurisdicciones Sanitarias la Mixteca registra el 56.8%, seguido de Valles Centrales 26.8%, Costa 21.8%, Tuxtepec 17.6%, el Istmo 11.9%, y Sierra 0%.



Este día se registraron nueve hospitalizados de un total de 98 que se encuentran recibiendo atención médica por complicaciones derivadas de la enfermedad, hay disponibles 308 camas de un total de 406 y el porcentaje global de camas es del 24.1%.





