Coordina FGEO operativo de búsqueda y localiza restos humanos en la región de la Mixteca

Personal de la Unidad Especializada en Desaparición Forzada de la FGEO localizó restos de una persona en la localidad de Mier y Terán, mismos que serán sometidos a estudios periciales.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., 14 de enero de 2022.- Como parte de las acciones de procuración de justicia a nivel estatal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), coordinó y ejecutó un operativo de búsqueda a partir del reporte de una persona desaparecida en jurisdicción de San Esteban Atatlahuca, en la región de la Mixteca.

Las acciones de búsqueda fueron realizadas el pasado 13 de enero del año en curso y corrieron a cargo de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y a la Sociedad -a través de su Unidad Especializada en Desaparición Forzada-, contando con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de personal del Instituto de Servicios Periciales.

Luego de llevarse a cabo las labores asentadas en la carpeta de investigación 33875/FMIX/TLAXIACO/2021, el equipo multidisciplinario de la FGEO localizó restos humanos en la localidad de Mier y Terán, perteneciente al referido municipio, mismos que serán sometidos a estudios de genética forense para determinar la identidad de la víctima y las causas de su fallecimiento.

La Fiscalía General redobla esfuerzos en la búsqueda y localización de personas desaparecidas en la entidad, realizando investigaciones exhaustivas que permitan dar con su paradero.

Comentarios

