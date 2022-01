Colectivo 50+1 exige investigación por agresión a defensora de derechos humanos

-Piden que la SSPO y la FGEO inicien a la brevedad con las indagatorias, que permita dar con los responsables

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de que sujetos desconocidos y armados ingresaron por la fuerza al domicilio de la Defensora de los Derechos Humanos de las Mujeres Rogelia González Luis, el colectivo 50+1 hizo un llamado enérgico a las autoridades para que investiguen el caso y no quede impune este hecho.

Piden que la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inicien a la brevedad con las indagatorias, que permita dar con los responsables, también piden al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se reinstalen de manera inmediata las medidas de protección al Refugio Regional de Mujeres Indígenas China Yodo, del cual forma parte Rogelia González Luis.

En un documento en el que dan a conocer su posicionamiento resptecto al tema, el colectivo 50+1, precisa que las medidas de protección habían sido retiradas recientemente, por lo que solicitan que se vuelvan a otorgas y que se fortalezcan las medidas de segudidad establecidas a su favor en su domicilio en Juchitán de Zaragoza.

Asimismo piden que se garantice el derecho de las mujeres, que se respete su integridad física y psicológica, así como sus derechos de libertad, patrimoniales, garantizar su seguridad personal, obligaciones del Gobierno que están contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución del Estado de Oaxaca y en los tratados internacionales.

Finalmente el colectivo 50+1 señaló que estarán vigilantes a fin de que se garanticen en este y otros casos relacionado con agresiones contra mujeres, las condiciones favorables que permitan a las mujeres oaxaqueñas que tengan una vida libre de violencia y discriminación.

