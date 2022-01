Analiza Congreso reforma a Ley de Salud para expedición de recetas médicas digitales

La iniciativa presentada por el legislador Luis Alfonso Silva Romo reforma al artículo 74 de la Ley Estatal de Salud.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 14 de enero de 2022.- La 65 Legislatura local propone en Oaxaca, la expedición de recetas médicas de forma digital, únicamente a pacientes ya diagnosticados, para reducir el riesgo de exponerlos físicamente a situaciones como las que actualmente se viven por la emergencia sanitaria derivada del Covid-19.

“Es una manera segura en que, tanto los prestadores de servicios de salud, los pacientes y usuarios, se mantienen a salvo de posibles contagios de enfermedades transmisibles por contacto cercano”, argumenta el diputado.

Asimismo, para que la orografía, estructura urbana y rural del estado, ya no sea un impedimento para que las personas puedan acceder a sus tratamientos médicos.

Con esta reforma, se busca además que los pacientes con enfermedades crónicas no abandonen sus tratamientos por no acudir por sus recetas físicas, ya que, solo el 25% de ellos en el país cumplen con sus tratamientos.

Además, para combatir la automedicación, reducir el uso de papel y el gasto que ello implica.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Salud para su análisis.



