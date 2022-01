Vecinos de Atzompa denuncian desbordamiento de aguas residuales

Señalan que diez fraccionamientos están conectados a la única planta de tratamiento, la cual es insuficiente.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de vecinos del fraccionamiento “Alfareros primera etapa” del municipio de Santa María Atzompa, se manifestaron este jueves para denunciar a la empresa constructora Geso de tener anomalías en el proyecto que están construyendo, lo cual está generando molestias en la población, ya que en días pasados derramaron aguas negras en la planta de tratamiento.

El Presidente del Comité de vecinos del fraccionamiento, comentó en entrevista colectiva, comentó que en varias ocasiones han buscado acercarse a la empresa para que se resuelva este problema, ya que la inmobiliaria continúa construyendo fraccionamientos y solo utiliza una planta de tratamiento, misma que resulta insuficiente para atender las descargas de las viviendas.

Este problema afecta a aproximadamente 5 mil personas, por tal motivo decidieron manifestarse este jueves para exigir la intervención de las autoridades del Gobierno del Estado, ya que el ayuntamiento de Santa María Atzompa no ha atendido el llamado de los vecinos, dijo el Presidente del Comité de Vecinos Julián Hernández.

Refirió que son diez fraccionamientos los que se ubican en la zona y todos ellos están conectados a la misma planta de tratamiento de aguas, por ello piden que ya no sigan conectando más desarrollos habitacionales, pues la capacidad de la planta está rebasada, lo que deberían hacer la empresa es construida otra planta para dividir las descargas y así no afectar a quienes habitan en ese lugar.

Otra de las preocupaciones es que el pozo de agua que suministra del vital líquido a las viviendas se vea afectado, es por esta razón que el próximo sábado 15 de enero protestarán en el nuevo complejo denominado “Las Lomas”, para evitar que esas viviendas sea conectada a la planta de tratamiento, tal y como lo tiene contemplado la empresa constructora.

