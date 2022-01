Suman 122 municipios oaxaqueños con Leyes de Ingresos Municipales aprobadas por el Congreso

-En sesión extraordinaria se aprueban 29 más

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de enero de 2022.- El Congreso de Oaxaca aprobó las Leyes de Ingresos Municipales de 29 ayuntamientos del Estado para el ejercicio fiscal de este año, por lo que ya suman 122 municipios en total.



Los dictámenes analizados por la Comisión Permanente de Hacienda, fueron avalados por el pleno de la 65 Legislatura local durante las sesiones ordinaria y extraordinaria de este 12 de enero.



Con ello, el Poder Legislativo busca que en los municipios existan finanzas públicas sanas, y las autoridades locales apliquen un presupuesto sólido para las obras, servicios públicos, programas sociales, seguridad pública y otros gastos enfocados al bienestar de las comunidades.



Las Leyes de Ingresos aprobadas son para los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec, San Pedro Yucunama, San Francisco Cahuacua, La Pe, San Martín Tilcajete, Santa Catarina Cuixtla, Santo Domingo Tlatayapam, Santiago Tepetlapa, San Miguel Tulancingo, San Miguel Tlacamama, Valerio Trujano, Santa Ana Zagache, San José del Peñasco.



San Sebastián Nicananduta, San Miguel El Grande, San Bartolomé Loxicha, San Mateo Peñasco, Eloxochitlán de Flores Magón, San Mateo Yucutindoo, San Juan Teitipac, Abejones.



San Francisco Lachigoló, Tlaxiaco, Villa de Tejupam de La Unión, Santa María Colotepec, Salina Cruz, Ciudad Ixtepec, San Pedro Pochutla y San Lucas Ojitlán.

