Proponen incluir a la población afrodescendiente en la Constitución de Oaxaca

Está forma parte de la composición pluricultural del estado, para garantizar su libre determinación, autonomía e inclusión social.

San Raymundo Jalpan, Oax. 13 de enero de 2022.- Con la finalidad de garantizar el reconocimiento de la pluriculturalidad del estado y preservar las costumbres de los oaxaqueños, la 65 Legislatura propone reconocer a la población afromexicana de manera constitucional.

A través de una iniciativa con Proyecto de Decreto se reconocería a esta minoría como parte de la composición pluricultural del estado, para garantizar su libre determinación, autonomía e inclusión social.

Esta acción legislativa fue propuesta por la diputada Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez, del partido Unidad Popular, quien dijo que “el objetivo es sentar una base normativa para que tengan los mismos derechos de los pueblos y comunidades indígenas, además de sacarlos de la invisibilidad histórica, cultural e institucional”.

“La agenda de derechos para los afromexicanos es una prioridad en la nueva dinámica política, hay que dotarlos de autonomía conforme a sus costumbres y tradiciones, además de establecer respeto desde el punto de vista de la justicia, educación, salud, seguridad y desarrollo”, externó la congresista.

