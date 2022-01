Promueve Parlamento dignificar la justicia para adolescentes en Oaxaca

La iniciativa busca que adolescentes hablantes de una lengua indígena, con alguna discapacidad u otra situación vulnerable, tengan un debido proceso según sus necesidades.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 13 de enero de 2022.-Con la finalidad de que se brinde una protección integral a la persona adolescente en Oaxaca, el Parlamento Local presentó una iniciativa de ley para garantizar la adecuada impartición de justicia para adolescentes y jóvenes, principalmente en condiciones de vulnerabilidad.

La iniciativa impulsada por la 65 Legislatura local busca que adolescentes hablantes de una lengua indígena, con alguna discapacidad o cualquier otra situación vulnerable, tengan un debido proceso según sus necesidades.

El diputado Pablo Díaz Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena, quien promueve esta reforma de ley, destaca “En especial, nuestros adolescentes deben contar con una defensoría apropiada que inicie desde el momento de la detención o desde el primer acto de molestia que dicte la autoridad, a fin de garantizar a todo individuo, de la manera más amplia posible, la protección frente a la actuación punitiva del Estado”.

Pide sancionar los actos de presión o intimidación que pudieran llegar a configurarse en contra de los defensores, por algún servidor de los sistemas de procuración y administración de justicia, y que realicen conductas que atenten contra la autonomía e independencia de los defensores públicos.

La propuesta consiste en reformar el Artículo 19 y adicionar un Artículo 37 a la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca.

De esta manera se armoniza la legislación local al marco jurídico del país y diversos instrumentos internacionales, para dar cumplimento al principio de defensa adecuada que vigile y garantice el debido proceso.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario