Obligatoria paridad de género en integración de planillas para autoridades auxiliares

-También deben incluir representantes de medio ambiente y enlace con sistema DIF



El cabildo de Tuxtepec se pone a la vanguardia en el ámbito estatal, con su convocatoria de relevar autoridades auxiliares “respetando, obligadamente, la paridad de género para los cargos de elección que se llevarán a cabo en la primer semana de febrero”, se informó.

La iniciativa –aprobada por unanimidad– conlleva a quienes deseen participar a integrar una planilla con un candidato a presidente, secretario, tesorero, enlace del sistema DIF y enlace de medio ambiente, respetando el principio de paridad, es decir, la planilla debe estar conformada por 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres.

En conferencia de prensa, el Presidente Municipal, Irineo Molina Espinoza, precisó que los tiempos de elección de autoridades auxiliares se anticipa debido los tiempos electorales para renovar el poder ejecutivo estatal así lo requiere.

Destacó que en abril próximo iniciará la veda electoral, por lo tanto trabajos y acciones municipales deben adelantarse con el fin de cumplir con compromisos establecidos en bien de la ciudadanía y desarrollo de Tuxtepec.

A su vez, el Regidor de Gobernación y Reglamentos, Gabino Vicente Francisco, precisó que para la elección de agentes municipales, de policía y presidentes de comités de vecinos se impulsan estrategias para que haya una participación libre y equitativa.

Estamos convencidos, agregó, que la participación ciudadana será con respeto y la paridad de género dará pauta para que todos y todas tengan oportunidades en igualdad.

El periodo de registro de Comités de Vecinos será a partir de hoy Miércoles 12 al 21 de enero, mientras que las Agencias Municipales y de Policía tendrán del 17 al 28 de Enero para presentar la documentación correspondiente en la Dirección de Gobernación ubicada en la planta baja del Palacio, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Los requisitos son símiles tanto para quienes aspiren a ser agentes municipales, de policía o representar al comité de vecinos de colonias y fraccionamientos comprendidos en el municipio de Tuxtepec.

