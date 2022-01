Más de 50 casos nuevos en Tuxtepec, en solo 2 días

–Además se tienen en la Cuenca 125 casos activos

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El reporte de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) muestra un incremento considerable en los casos de covid-19 en los últimos 2 días en el municipio de Tuxtepec, ya que se han sumado a la lista 54 casos nuevos.

En el reporte del pasado lunes Tuxtepec sumaba 4, 435 casos confirmados y solo 3 casos nuevos, sin embargo el martes 11 la cifra era de 89 casos activos en la región de la Cuenca del Papaloapan, y en Tuxtepec se reportaban 21 casos nuevos sumando 4, 456 en este municipio.

Para este miércoles el reporte aumentó ya que en la región se contabilizaron 125 casos activos, y en Tuxtepec sumaban 33 nuevos casos, lo que hace 54 casos nuevos en los últimos 2 días en este municipio.

A pesar de los casos nuevos que se han reportado sobre todo en Tuxtepec, la ocupación hospitalaria que se tiene es de un 14.7%.

Además de Tuxtepec, el municipio de Loma Bonita es otro que reporta 11 casos nuevos en estos dos días, además Valle Nacional sumó 1 caso, lo que provoca que en la Cuenca se tengan 5, 959 casos confirmados, de los cuales 5, 268 están recuperados, sumando además 566 defunciones.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario