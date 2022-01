Llaman jóvenes a colecta permanente de muñecos peluches en Tuxtepec

Lo recabado lo entregarán en diversas colonias y comunidades del municipio.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Integrantes de Juventud En Movimiento anunciaron la colecta permanente de peluches y juguetes, que serán distribuidos en colonias y comunidades de escasos recursos en Tuxtepec.

Uno de los integrantes Raúl Otoniel, dio a conocer que durante los próximos meses estarán realizando algunas actividades deportivas, artísticas y culturales en las colonias y comunidades de escasos recursos, y es donde aprovecharán a entregar estos juguetes, con la finalidad de hacer sonreír a los niños.

Lo que piden es que los juguetes y peluches estén en buen estado, además que de preferencia que no usen pilas y que no sean bélicos, para no generar la violencia; quienes deseen sumarse con esta colecta pueden llevar sus peluches y juguetes a la conocida “placita” ubicada en la calle Hidalgo casi esquina Independencia, o bien contactarlos en el número 951 620 60 19 para que puedan recogerlos los juguetes, ya sea para niños y niñas.

Juventud en Movimiento es un grupo integrado por jóvenes Tuxtepecanos con la finalidad de realizar diversas actividades a favor del municipio

