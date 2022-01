Llama SSO a autoridades municipales y población a ayudar a frenar la cuarta ola de covid

Es responsabilidad de la población, así como de las autoridades municipales la aplicación efectiva de medidas sanitarias contra COVID-19

El incremento de casos nuevos y activos, puede ocasionar el retroceso del semáforo epidemiológico.

Oaxaca de Juárez, Oax., 13 de enero de 2022.- Ante el incremento de contagios y casos activos a causa de la pandemia por COVID-19 en la entidad, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) exhortan a las autoridades municipales de los 570 municipios de la entidad a que en el ámbito de sus competencias cumplan con la obligación de promover, respetar, garantizar, y proteger el derecho a la salud de sus habitantes.

La dependencia puntualizó en el documento de exhorto -fechado el 10 de enero del año en curso- que no existen las condiciones de salubridad necesarias, que permitan la realización de actos que impliquen la reunión masiva de personas en espacios cerrados, o en espacios abiertos donde no sea posible mantener la sana distancia, durante el tiempo en que dure la declaratoria de la pandemia por COVID-19.

Por ello, es necesario que difundan y promuevan la suspensión de actividades no esenciales, a fin de mitigar la cuarta ola que cobra mayor fuerza, con la presencia de 16 variantes que circulan.

En este sentido, la institución también hace un llamado urgente a la población a no bajar la guardia e independientemente del semáforo epidemiológico en que nos encontremos, es fundamental seguir aplicando las medidas preventivas como: la sana distancia de 1.5 metros entres personas, lavado continuo de manos o limpiarlas con alcohol en gel al 70%, uso correcto del cubrebocas que cubra nariz y barbilla y evitar las aglomeraciones.

Y es que durante el informe técnico de COVID-19, emitido el día de ayer se han registrado, 697 casos nuevos en 89 municipios, y la cifra de personas que pueden contagiar a otras más tuvo un crecimiento exponencial de dos mil 99 casos activos en 135 localidades.

Por las razones antes mencionadas, la institución de Salud puntualiza que lo anterior, es en aras de garantizar el derecho más amplio de las personas consagrado en la Constitución Federal y la Constitución Local, como lo es, el de salvaguardar y proteger la salud de las y los oaxaqueños, además, el incremento de contagios a la velocidad en que se ha dado en los últimos días, podría conllevar, al retroceso en el semáforo epidémico.

Además, puntualiza, que en caso de que no se cumpla con la solicitud planteada, como autoridades municipales pueden incurrir en responsabilidades, que podrían ser sancionadas por parte del Congreso del Estado de Oaxaca en los términos que establece la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y demás normatividad que resulten aplicables.

Asimismo, se podrá incurrir en la comisión de acciones probablemente delictuosas, como es la contemplada en el Artículo 193 Fracción I del, Código Penal de Oaxaca, que establece, la prisión de uno a seis años, al que intencionalmente propague cualquiera otra enfermedad sean cuales fueren los medios de que se valga.

Finalmente, la institución detalla que en caso de presentar los síntomas de COVID, las personas deben aislarse, vigilar los signos de alarma como es la oxigenación, frecuencia cardiaca, así como la temperatura, y si tienen dificultad para respirar, deberán acudir a su Unidad Médica más cercana; las personas que vivan en el mismo domicilio, deben usar cubrebocas en todo momento y continuar con las medidas de prevención y ventilar los espacios cerrados.

