Golpe a la economía familiar en Valle Nacional, aumenta el precio del pan y la tortilla

Aunque los panaderos acordaron en aumentar el precio de sus productos hasta en 4 pesos, los tortilleros lo harán el próximo lunes con un costo de 18 pesos.

Alex Morales

Continúa el aumento de los precios pero ahora en la canasta básica, Desde este lunes panaderos de la comunidad de Sabta Fe y la Mar en Valle Nacional decidieron incrementar el precio de sus productos hasta un 30% pues aseguran que el costo se ha elevado hasta en 100%.

Detalló Leobardo Luis que esta situación se originó desde el mes de noviembre en la festividades de los muertos, donde se empezó a sentir que el precio de la materia prima iba aumentando, sin embargo comentó que en la actualidad era insostenible seguir distribuyendo el pan a 3 pesos por lo que decidieron vender este producto artesanal en 4 pesos esperando la comprensión de sus clientes.

Por otro lado se anuncia que el próximo lunes 17 el precio de la tortilla tendrá un ajuste en sus precios, pues aseguran que la situación crítica y económica que se vive en la actualidad, los han obligado a tomar esta decisión en vender hasta en 18 pesos el kilo de tortillas golpeando directamente a la economía familiar de los Vallenses que en su mayoría consume estos productos.

