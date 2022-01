Fiscalía detiene a presuntos implicados en asesinato de ex Diputada y ex aspirante a candidata a presidenta de Ocotlán de Morelos

-La defensa solicitó la ampliación del termino constitucional, mismo que vence el próximo 17 de enero

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó que se detuvieron a dos personas que son los probables responsables del feminicidio de la ex Diputada Local y I.G.C., ocurrido el 20 de marzo de 2020 en Santo Tomás Jalieza, perteneciente al distrito de Ocotlán de Morelos en la región de los valles centrales.

En un comunicado, la instancia da a conocer que esto se dio al dar seguimiento a los casos de muertes violentas que se han registrado en la entidad, las personas detenidas son del sexo masculino y fueron identificadas como A.I.G.B. y R.D.M.H., la defensa solicitó la ampliación del termino constitucional, mismo que vence el próximo 17 de enero.

La aprehensión se dio a la labor de inteligencia por parte de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto, la detención fue hecha por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes llevaron a los detenidos ante el juez, por los delitos por los que son señalados.

Los hechos se registraron el 20 de marzo de 2021, cuando sujetos desconocidos, entre ellos los imputados, dieron alcance al vehículo en el que se trasladaban las víctimas, a quienes realizaros disparos de armas de fuego en su contra, privándolos de la vida de manera instantánea, en la desviación a Santo Tomás Jalieza, Ocotlán.

