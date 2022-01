Firman IEEPO, INE y el IEEPCO convenio de colaboración que facilite uso de escuelas públicas en el Proceso Electoral Local 2022

El encargado de Despacho del IEEPO, Ernesto López Montero destacó la disposición de respaldar las actividades de esta jornada electoral

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de enero de 2022.- Como parte de las acciones que coadyuven al fortalecimiento de la democracia, legalidad y Estado de Derecho, como es prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), formalizaron un Convenio de Apoyo y Colaboración que facilite el uso de escuelas públicas en el Proceso Electoral Local 2021-2022.

El encargado de Despacho del IEEPO, Ernesto López Montero, el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE, Edgar Humberto Arias Alba y la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, firmaron este acuerdo para posibilitar el uso de los espacios escolares en actividades de capacitación a integrantes de mesas directivas de casillas y la instalación de las mismas, en la jornada comicial de 2022, que se llevará a cabo el próximo 5 de junio en donde se elegirá al Gobernador del Estado.

En las instalaciones del INE de la capital del estado, el encargado de Despacho del IEEPO destacó la disposición de respaldar las actividades de esta jornada electoral mediante el uso de planteles educativos que permitan coadyuvar en esta importante tarea democrática.

Con ello -dijo-, se establecen los mecanismos y la estructura para que la democracia, tanto en el país y como en el estado, continúe consolidándose con legalidad y Estado de Derecho. Además, reconoció la labor que realizan el INE y el IEEPCO para que este proceso se lleve a cabo de manera exitosa, al tiempo que agradeció la coordinación de esfuerzo para que estas jornadas de consulta ciudadana se desarrollen sin contratiempos.

En tanto, el presidente del Consejo Local del INE, señaló que a través de estas acciones, entre esta instancia y el IEEPO, se avanza en la ubicación de casillas en los diversos planteles de educación pública, como lo establece la ley que deben preferirse.

Indicó que de manera conjunta con el IEEPCO, se organizan las elecciones locales en la entidad en donde se elegirá en este año al Gobernador del Estado y explicó que los Consejos Distritales propondrán la lista de los planteles educativos que serán utilizados para las actividades.

En su intervención, la consejera presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, agradeció la oportunidad que brinda el IEEPO para contar con estos espacios en este proceso democrático, ya que permiten ser lugares imparciales y centrales.

Entre las principales actividades a realizar como parte del acuerdo, se encuentran la instalación de casillas en las escuelas públicas y que se otorguen los apoyos que sean necesarios para la logística, tales como salones, mobiliario, sanitarios, agua potable y energía eléctrica.

Atestiguaron estas firmas la encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutivo del IEEPCO, Monivet Shaley López García y el encargado de la Dirección de Servicios Jurídicos del IEEPO, Rey Adrián Feria Reyes.

Comentarios

