Fallece Gustavo Santaella, el Decano de la Prensa Tuxtepecana

-El periodista logró vencer el covid en el 2020 a pesar de sus casi 81 años

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves falleció el periodista Gustavo Santaella, conocido decano de la prensa en Tuxtepec, considerado un hombre crítico y analítico, además de ser apasionado a tocar la guitarra y tener un buen sentido del humor.

Santaella como se le conocía falleció en la ciudad de Oaxaca, y será recordado por ser el autor de la columna “cucaramacara”, siendo además considerado un icono importante en el periodismo de la Cuenca del Papaloapan, y en el año 2018 en el marco del Día de la Libertad de expresión se le reconoció la labor en el periodismo.

Últimamente ya no se le veía en el trabajo reporteril debido a su edad avanzada, pero ha sido un ejemplo importante para las generaciones dedicada a esta profesión.

Recordemos que en julio del 2020 a sus casi 81 años logró vencer el covid y a través de un video su hija Flor Araceli Santaella dio a conocer esta agradable noticia, justo en el momento que era dado de alta por vencer esta enfermedad a pesar de su edad avanzada.

