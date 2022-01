Extrabajadores de Salud de Oaxaca exigen proceso transparente en recontratación

-Se manifestaron este jueves en el Centro de Convenciones para exigir trato igualitario

José Cruz/Mario Romero

Santa Lucía del Camino, Oaxaca.- Este jueves integrantes de la Coordinadora de Sindicatos de Salud de Oaxaca (SSO), realizan una protesta en las instalaciones del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), para denunciar que existe opacidad en la recontratación del personal que fue despedido, además exigen al Gobierno Federal y Estatal que se cumplan con los acuerdos pactados para el proceso de recontratación.

Señalaron que uno de los acuerdos era que el proceso fuera transparente, abierto y sin intermediarios, esto lo dijeron porque detectaron que se está favoreciendo a algunos extrabajadores, quienes son “recomendados” por algunos Diputados y funcionarios del Gobierno del Estado, lo cual deja en desventaja a quienes no tienen esos contactos, por ello piden que no haya favoritismos y que todo sea de manera transparente.

Como ejemplo dijeron que a varios ex trabajadores les avisan con menos de 12 hora Aide anticipación para que acuda a dejar sus documentos, varios de ellos son de comunidades alejadas y no les da tiempo de llegar, esta situación ha generado molestia por parte de una parte de los extrabajadores, además refieren que los directivos del sector salud los tratan de mala manera.

Asimismo indicaron que los extrabajadores que no alcanzan a llegar a tiempo a dejar sus papeles, les dicen que esperen a otra convocatoria para poder ingresar sus papeles, también denunciaron que a los “preferidos” los atienden por separado sin tomar en cuenta que lleguen después de la hora indicada, dejando a un lado a quienes llevan más tiempo formados.

