Crecen los contagios en Oaxaca, hoy 697 nuevos casos: SSO

-Este miércoles el número de hospitales al 100% de ocupación subieron a seis, además se contabilizan 697 casos nuevos, sin defunciones

–Exhortan a autoridades municipales a suspender eventos masivos y vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias en sus habitantes

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de enero de 2022.- En las últimas 24 horas, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que se agregaron 697 casos nuevos de COVID-19, sin reporte de decesos, en la entidad.

La ocupación hospitalaria pasó de 21.1% -registrada ayer- a 22.2% este 12 de enero, ante ello, la dependencia llama urgentemente a la población a no relajar los protocolos sanitarios, a fin de contener el avance de la pandemia, toda vez que se muestra un incremento de contagios cuatro veces más por semana, respecto a las anteriores.

Para finales de enero y principios de febrero, la dependencia estima, que se espera llegar al repunte máximo con la circulación de 16 variantes del virus en la entidad, de ahí que es indispensable la colaboración y responsabilidad de la población para el uso correcto del cubrebocas, minimizar las exposiciones innecesarias, mantener las medidas de higiene conocidas, así como la adecuada ventilación y quedarse en casa al presentar síntomas relacionados al virus.

Así también, la Institución hace un exhorto a las autoridades municipales para suspender eventos masivos o que aglomeren a personas, los cuales pueden favorecer a la transmisión de la enfermedad viral, además de vigilar que sus habitantes cumplan con las recomendaciones emitidas desde el inicio de la pandemia.

Al corte de este miércoles, Oaxaca suma 86 mil 627 casos acumulados del SARS-CoV-2 y se mantiene en cinco mil 672 la cifra de defunciones, en tanto, el número de personas que cursan con la enfermedad en etapa activa subió a dos mil 099, ubicados en 135 municipios.

Los 697 casos nuevos identificados este 12 de enero se distribuyen en 89 localidades, siendo los principales: Oaxaca de Juárez con 216 positivos, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con 53, Salina Cruz con 43, Santa María Huatulco con 40, San Juan Bautista Tuxtepec con 33, Santa Cruz Xoxocotlán con 29 y San Miguel Soyaltepec con 24, por mencionar algunos.

Para esta jornada se registró el ingreso de dos nuevos hospitalizados, para un total de 90 que se encuentran recibiendo atención médica, con una disponibilidad de 316 camas de un global de 406, así también el número de nosocomios que reportan el 100% de ocupación subió a seis.

En caso de presentar síntomas de COVID-19, la persona debe aislarse, vigilar los signos de alarma como la oxigenación, frecuencia cardiaca y fiebre, ante el incremento de la sintomatología se debe acudir a la Unidad Médica más cercana; para las personas que vivan en el mismo hogar, aunque no presenten signos de contagio deben usar cubrebocas ajustado, continuar con la práctica de las medidas básicas de prevención y ventilar los espacios cerrados.

Las vacunas continúan siendo eficaces para evitar complicaciones en caso de contraer la variante Ómicron, o cualquiera de los 15 restantes que circulan en la entidad.

En este sentido, del pasado 7 de diciembre del 2021 fecha que dio inicio la vacunación con dosis de refuerzo y hasta el corte del 11 de enero del presente año, 84 mil 224 personas han sido inmunizadas por tercera ocasión contra COVID-19, reporta el Informe Técnico Diario de los SSO.

Con una meta de 107 mil 520 dosis de la marca Moderna, este 12 de enero del 2022 y durante los próximos días, se completará el esquema de vacunación con la aplicación de la tercera dosis al personal perteneciente a Instituciones Educativas Públicas y Privadas.





