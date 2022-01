Cabildo Tuxtepecano, aprueba descuentos en pago de predial para personal de salud

Los descuentos son del 50% siempre y cuando los paguen en este mes de enero.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En sesión, el cabildo Tuxtepecano aprobó un descuento a las y los trabajadores del sector salud tanto del gobierno estatal como federal, con la finalidad de agradecerle por haber estado al frente durante la pandemia.

El Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza, señaló que este beneficio es para agradecerle por la batalla que fueron últimamente por el covid, por lo que es la primera vez que se contempla este beneficio en la ley de ingresos.

Agregó “considero oportuno, que la tesorería pueda brindar un descuento de un 50% en el pago del predial a todos los trabajadores del sector salud, me refiero a médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores administrativos”.

Este beneficio, también, incluye recargos por atrasos en el pago de los años 2020-2021, siempre y cuando se haga el pago en el mes de enero, tomando en cuenta además de que de que debe de comprobar que es en el domicilio donde habita, y de tener varios domicilios solo se aplicará el descuento para una vivienda, además de que no será acumulable para otros beneficios que se otorguen.

Cabe hacer mención que en días pasados también se anunciaron descuentos de hasta un 50% para las personas que hayan perdido a un familiar por covid-19.

