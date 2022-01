Anuncia Francisco Martínez Neri programa de bacheo para la ciudad de Oaxaca

El programa de bacheo se iniciará la próxima semana, además dijo que se trabaja en atender el tema del ambulantaje y de la seguridad pública.

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La próxima semana el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez que preside Francisco Martínez Neri, iniciará un programa de bacheo en las vialidades de la capital, ya que muchas de ellas se encuentran en malas condiciones y esta ha sido una de las quejas más frecuentes de la ciudadanía.

En conferencia de prensa, el edil mencionó que se dará a conocer a la ciudadanía en general cuál será el plan de acción para el bacheo, para ello se tiene una buena comunicación con las diferentes áreas del ayuntamiento capitalino, a efecto de ir solucionando la mayoría de los problemas que heredaron de la anterior administración.

Sobre el tema del ambulantaje, comentó que se está analizando como resolver este problema, el edil de la capital dijo que no ve que pueda haber un brote de violencia con el comercio informal, ya que hasta el momento se han replegado durante los operativos que realizó la anterior administración.

En lo que se refiere al tema de seguridad, Martínez Neri mencionó que se están buscando las estrategias para garantizar este servicio a la ciudadanía, además refirió que existe comunicación con el Gobierno Federal y Estatal para atender los casos que le competen a estos niveles de gobierno.

Refirió que el Director de Seguridad Pública y Vialidad, ha presentado algunas propuestas para brindar mayor seguridad a la población, mismas que están siendo analizadas por los integrantes del cabildo y espera que algunas de esas propuestas puedan ser aprobadas por el órgano colegiado.

Finalmente dijo que en días pasados se tuvo que separar de su cargo a un servidor público, ya que estaba buscando postularse en una agencia, en ese sentido Francisco Martínez Neri fue claro al decir que quienes conforman su equipo de trabajo, son evaluados en su desempeño y quienes no estén a la altura o cometan alguna falta, será separados de sus cargos.

