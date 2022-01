Sin aterrizar recurso para la terminal de segunda en Tuxtepec

En julio hubo un recorrido por parte del Secretario de Finanzas, sin embargo no ha aterrizado el recurso para la rehabilitación.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que en el mes de julio del año pasado, el entonces Secretario de Finanzas Vicente Mendoza Téllez anunció una inversión de 45 millones de pesos para acondicionar la terminal de segunda ubicada en la colonia María Eugenia, hasta el momento el recurso no ha aterrizado.

En ese entonces se dijo que de estos 45 mdp, 20 mdp serían para la adquisición del predio, y posteriormente se aplicarán otros 25 millones más para acondicionarla, sin embargo hasta el momento no se le he invertido ni un peso a esta terminal.

El Presidente de la Alianza del Transporte Guadalupe Contreras Magallón informó que tiene conocimiento de que ya están en el proceso de la compra del predio, y que sabe que ya está etiquetado el recurso, sin embargo desconocen de cuándo podría aterrizar este recurso que es de más de 25 mdp; por lo que confían en que el Presidente Municipal Irineo Molina los ayude y con esto pronto se aterrice el recurso, ya que él estuvo en el pasado recorrido del entonces secretario de Finanzas.

La terminal se construyó en el sexenio de José Murat Casab, y desde entonces ha estado en obra negra, la cual así es utilizada por algunas líneas del transporte; lo que se busca es que una vez habilitada pueda albergar a unidades de 14 terminales que están en el centro de la ciudad, y que a su vez ocasiona un caos vial, por lo tanto al tener en esta terminal todo el transporte se espera empezar con el reordenamiento vial.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario