Se aplicará dosis de refuerzo contra COVID-19 a personal educativo el 12, 13 y 14 de enero: IEEPO

-Quienes laboren en los distintos niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, recibirán la vacuna de Moderna.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de enero de 2022.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) inició las acciones de coordinación con las dependencias federales y estatales correspondientes, para la aplicación de dosis de refuerzo contra COVID-19 al personal educativo en la entidad, proceso que se llevará a cabo durante los días 12, 13 y 14 de enero próximo.

Maestras, maestros, personal administrativo y de apoyo de instituciones educativas públicas y particulares de educación básica del estado que en su momento recibieron el biológico Cansino, serán inmunizados con dosis de la vacuna Moderna.

De esta manera, quienes laboren en los distintos niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, en sus diferentes modalidades y sin distinción de categorías y funciones, con la presentación del certificado de vacunación, comprobante de pago del Fondo de la Nómina Educativa (FONE) o constancia de ingresos expedida por la institución educativa a la que pertenezca, identificación oficial INE y formato de refuerzo, deben acudir a recibir el biológico.

Para tal efecto, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con autoridades del Gobierno Estatal a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; las secretarías de Salud y de la Defensa Nacional; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y la Delegación Estatal para Programas Integrales para el Desarrollo, establecieron 19 centros de vacunación regionales en 13 municipios.

En la ciudad de Oaxaca estarán instalados del 12 al 14 de enero, en dos sedes: el Estadio de Fútbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca y el Gimnasio Universitario de la UABJO; al igual que en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec; en tanto que en Huajuapan de León, operarán en la Escuela Secundaria Benito Juárez y en Juchitán de Zaragoza se vacunarán a las y los docentes en el Instituto Tecnológico del Istmo.

Los días 13 y 14 de enero se atenderá a la zona de Huautla de Jiménez en la Escuela Secundaria General Antonio Caso y Ciudad Ixtepec en la Escuela Secundaria Técnica número 27. Asimismo, a Juchitán de Zaragoza, en el domo municipal de Matías Romero; en la Primaria Hermenegildo Galeana de Miahuatlán de Porfirio Díaz y el auditorio municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla.

En Santiago Pinotepa Nacional en el centro de vacunación en el Instituto Tecnológico de Pinotepa; en San Pedro Pochutla en el Instituto Tecnológico de Pochutla; en San Pedro Mixtepec en la Unidad Deportiva de Puerto Escondido; en Teotitlán de Flores Magón en la Unidad Deportiva de este municipio y en la Heroica Ciudad de Tlaxiaco en el Instituto Tecnológico de Tlaxiaco.

Como único día, 13 de enero, se aplicarán los refuerzos en el CBTA 131 de Santiago Juxtlahuaca; la Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas, de Putla Villa de Guerrero; el techado municipal de Ixtlán de Juárez y la Escuela Primaria Justo Sierra, de Loma Bonita.

En lo que corresponde a los horarios, de 9:00 a 14:00 horas acudirá el personal docente de escuelas públicas y de 14:00 a 17:00 horas el personal de apoyo (administrativos), instituciones privadas, universidades y tecnológicos. Es importante resaltar que los trabajadores de la educación que hayan recibido la vacuna contra COVID-19 y su refuerzo en las jornadas anteriores dirigidas a la sociedad en general con otros biológicos, no deberán atender a la presente convocatoria.

Por otra parte, la guía práctica para descargar el comprobante de pago y los pasos que se tienen que hacer desde el portal electrónico del FONE se encuentran disponibles en la página institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo. Asimismo, el formato del comprobante de refuerzo se puede descargar en el enlace: https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php

El Instituto Estatal de Educación reconoce el trascendental rol de las maestras, maestros y personal de apoyo en la sociedad, así como su labor para dar continuidad a los estudios de niñas, niños y adolescentes en la nueva normalidad originada por el COVID-19, por lo que reitera su apoyo para brindarles orientación y atención durante la jornada de aplicación de refuerzos.

