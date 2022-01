Se acelera incremento de casos activos por COVID-19 en Oaxaca; primordial mantener medidas sanitarias

-Se registraron dos casos nuevos de Ómicron, suman 13 en la entidad

-Hay 539 casos nuevos y cinco defunciones



Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., a 11 de enero 2022.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), informan que, a 11 días del inicio del 2022, el aumento de casos activos de COVID-19 ha tenido un incremento significativo y acelerado, al pasar de 189 a mil 556 registros de personas que cursan con la enfermedad en etapa de alta transmisibilidad, lo que representa un crecimiento de 723.28%, en 119 municipios.



Este martes, además, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó dos casos de la variante Ómicron del virus SARS-CoV-2 en la entidad, en total, suman 13, de los cuales seis corresponden al sexo femenino y siete al masculino en un rango de edades de 21 a 67 años de edad, todos de la región de Valles Centrales.

La institución señala que, durante toda la evolución de la pandemia en Oaxaca, de los 570 municipios, únicamente 35 están libres de este Coronavirus, ello, gracias a las estrictas medidas sanitarias que la población, en coordinación con las autoridades municipales han implementado para evitar el contagio comunitario.

En este sentido, la institución hace el llamado nuevamente a mantener la sana distancia de 1.5 metros, usar cubrebocas, ventilar bien las habitaciones, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos y, al toser, cubrirse la boca, así como la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo.



Y es que, en el informe técnico de COVID-19 de este 11 de enero, se han registrado 539 casos nuevos y cinco decesos, que hacen un acumulado de 85 mil 930 casos confirmados y cinco mil 672 muertes (tres mil 620 corresponden a hombres y dos mil 052 mujeres),78 mil 702 personas se han recuperado de la enfermedad, hay seis mil 059 casos sospechosos.



Los casos nuevos, se distribuyen en 73 municipios siendo los más afectados, Oaxaca de Juárez con 103, Heroica Ciudad de Huajuapan de León 83, Santo Domingo Ingenio 47, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y San Juan Bautista Tuxtepec 21 cada uno, Salina Cruz 20, Asunción Ixtaltepec y San Pedro Mixtepec (Distrito 22), 17 cada uno; Ciudad Ixtepec 16, Ocotlán de Morelos y Santa Cruz Xoxocotlán 13 cada uno y Miahuatlán de Porfirio Díaz 12.

El resto de siete a un solo caso, este 11 de enero el municipio de San Antonio Sinicahua, de la región Mixteca, presentó su primer caso de esta patología respiratoria.

Este martes, se contabilizan seis mil 962 trabajadores del Sector Salud que se han contagiado, de los cuales mil 999 son de la rama médica, dos mil 596 de enfermería y dos mil 367 de otras áreas afines.



La institución destacó que en la última jornada se hospitalizaron dos pacientes, actualmente hay 89 que se encuentran recibiendo atención médica por complicaciones derivadas de esta enfermedad.



La red médica global presenta el 21.1% de saturación, pues de las 422 camas destinadas para la atención de la pandemia, 333 están disponibles y cuatro hospitales se encuentran al 100% de ocupación.





