Salomón Jara da positivo a COVID

-Informó que se encuentra bien de salud y no presenta síntomas

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El precandidato de MORENA al Gobierno de Oaxaca Salomón Jara Cruz, informó por medio de sus redes sociales que dio positivo a COVID, por lo que se encuentra aislado, tal y como lo marca el protocolo emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por las autoridades sanitarias del país.

Señalo que se encuentra bien de salud, no presenta ningún tipo de síntoma, por lo que al tener contacto cercano con muchas personas, se mantiene aislado en su domicilio, en ese tiempo afirmó que se dedicará a organizar sus actividades, ya que al ser precandidato único, debe esperar que inicie el periodo de campañas, el cual es del 3 de abril al 1 de junio.

Así dio a conocer Salomón Jara que dio positivo a COVID: “En las ultimas horas y por ser contacto estrecho me hice la prueba de COVID-19 y salí positivo, por lo que me resguardaré unos días en mi casa. Me encuentro bien de salud y sin ningún tipo de síntoma. Me dedicaré a organizarme y a leer mientras transcurre el proceso”.

De acuerdo a cifras de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), el martes se reportaron 539 contagios de COVID, de los cuáles 13 son de la variante Ómicron, por esta razón las autoridades piden a la población que continúen aplicando las medidas de prevención sanitarias, ya que los contagios se han incrementado en los últimos días.

