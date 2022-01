Niega SEMOVI haber autorizado incremento a las tarifas en transporte público de la cuenca

Invitó a la ciudadanía a reportar estas irregularidades que atentan contra la economía del usuario, para que de esta manera actuar en contra de los consecionarios que actúan con dolo por el aumento del pasaje.

Alex Morales

Luego de darse a conocer el aumento a la tarifa de transporte en algunas rutas como la de Tuxtepec, – Valle Nacional y Tuxtepec -Chiltepec, sobre todo en la modalidad de servicios mixtos de pasaje y cargas, La Secretaría de Movilidad y Vialidad, anunció que hasta el momento no se ha otorgado ningún aumento a las tarifas en la cuenca del Papaloapan, por lo que invito a la ciudadanía hacer sus respectivas denuncia por estos casos.

Así mismo el coordinador de esta Instancia en Tuxtepec Margarito MartinezGalindo, señaló que el único autorizado para realizar algún ajuste a las es la SEMOVI, sin embargo comentó que hasta el momento no han dado luz verde para que se den estos movimientos en la cuenca del Papaloapan.

Por lo que invito a la ciudadanía de toda esta región a denunciar estos hechos, en transportes público consecionados en el estado, como son: servicios mixtos, urvan, urbanos, taxis y Mototaxis que hayan aumentado el pasaje ya que de ser así los consecionarios podrían ser sancionado por esta falta.

Añadió que estos reportes lo puede hacer la misma ciudadanía en las oficinas de Costa Verde, así también explicó que las fotos y videos de algunas irregularidades que se registren a causa del alza del pasaje, será fundamental para actuar contra quienes realizan con dolo estas acciones que afectan al pasajero.

