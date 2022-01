Maestros de la Cuenca, reciben refuerzo “Moderna” contra el covid-19

-Se pretende aplicar alrededor de 10 mil dosis durante 3 días de jornada

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con buena respuesta por parte de los maestros de la región de la Cuenca del Papaloapan, inició este miércoles la primera jornada de vacunación en el año, en donde se les aplicó el refuerzo de la vacuna a los maestros.

La jornada inició con la aplicación del refuerzo a los maestros de municipios como Temascal, Acatlán, Loma Bonita, María Lombardo, Ojitlán, y Valle Nacional, quienes se concentraron desde temprana hora en el Instituto Tecnológico de Tuxtepec, lugar sede.

El refuerzo que se les aplicó fue el biológico Moderna, y se espera vacunar a alrededor de 10 mil maestros, ya que este jueves continúan los del sector centro y el viernes para los maestros externos.

Los maestros de Loma Bonita, serán vacunados en su municipio en la única sede que es la primera Justo Sierra en el municipio de Loma Bonita, en donde se pretende aplicar mil 200 dosis contra el covid-19, y la vacunación será los días jueves y viernes.

Recordemos que los maestros de la Cuenca del Papalapan recibieron una primera dosis de la vacuna cansino, en el mes de abril del 2021.

Debido a que este jueves se vacunará a todos los maestros de los municipios cercanos, hay mucho tráfico en la zona, por lo que además se pide a los ciudadanos tomar sus precauciones.

