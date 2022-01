Logramos aprehender y presentar ante Juez a dos probables partícipes en homicidio de Ingeniero de San Martín Mexicapan

Con esta doble detención, ya suman tres las personas que están bajo proceso penal por este caso.

Oaxaca de Juárez, Oax., 12 de enero de 2022.- En puntual seguimiento al caso, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró aprehender y presentar ante Juez a dos personas del sexo masculino identificados como E. C. L. y J. C. L., probables partícipes en el delito de homicidio calificado con ventaja en agravio de quien en vida respondiera al nombre de A. A. P. (ingeniero de profesión), cometido en noviembre de 2020 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, en la región de Valles Centrales.

De acuerdo con la carpeta de investigación 36075/FDAI/UEIH/2020, el 21 de noviembre de 2020, los imputados –en compañía de otros sujetos-, agredieron a la víctima de forma física cuando caminaba en inmediaciones de la colonia Moctezuma, de la agencia de San Martín Mexicapan, perteneciente a la capital del estado.

Posteriormente, la víctima perdió la vida tras ser agredido con un objeto punzo cortante (cuchillo) en diversas partes del cuerpo.

Ante este hecho, la Institución de procuración de justicia inició una exhaustiva investigación -a través de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto- que derivó en la captura de E. C. L. y J. C. L.; en audiencia, los imputados solicitaron duplicidad del término constitucional, mismo que fenece el próximo 14 de enero de 2022, quedando en tanto en prisión preventiva.

El primer detenido por este caso, es una persona identificada como N. J. G., quien fue presentado ante el Juzgado de Control que determinó vincularlo a proceso en diciembre de 2021; por lo que ya suman tres los imputados bajo proceso penal por el homicidio de A. A. P.

Para la Fiscalía General resulta primordial la resolución de casos, garantizando justicia y aplicando todo el rigor de la Ley a quienes resulten responsables.

