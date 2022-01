Lanzan convocatoria para renovación de autoridades auxiliares en Tuxtepec

-La recepción de documentos será del 12 al 21 de enero en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en la dirección de gobernación.

-Las elecciones se realizarán a finales de enero y en febrero.

Miguel Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Luego de ser aprobada la convocatoria en sesión extraordinaria de cabildo, el presidente municipal de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza, dio a conocer que se comenzará a recibir documentación de los aspirantes a participar en el proceso de elección en colonias, fraccionamientos y agencias municipales y de policías.

En conferencia de prensa, el edil indicó que los interesados deben presentarse con la documentación correspondiente en la Dirección de Gobernación del 12 al 21 de enero en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con el Comité Electoral que está formado por los regidores y directores Gabino Vicente, Nelly Santiago Parada y Ulises Soto.

Molina Espinoza, indicó que se otorgará una prórroga en caso de que exista algún error en la documentación, luego de que haya pasado el plazo de la recepción de los mismos, para poder corregir y llevar a cabo en orden la elección.

Para efecto de la misma, en sesión pública el Comité Electoral realizará el sorteo de colores para las planillas de las autoridades auxiliares, para brindar la certeza que el color que se les asigno se realizó de manera democrática.

FECHAS PARA CAMPAÑAS Y ELECCIONES

La campaña de presidentes de colonia se realizará del 29 al 31 de enero y pasadas las fechas se asignará a los representantes del gobierno que participaran en cada una de las mesas de elecciones, así como la fecha, hora se va a celebrar su elección.

Se pretende que entre el 5 y 6 de febrero se cuente con la mayor parte de las autoridades auxiliares renovadas, para el caso de colonias y fraccionamientos.

La elección de agentes Municipales y de Policía, la cual se llevará a cabo del 17 al 28 de enero la recepción de documentos en los bajos del palacio municipal en el mismo horario de 8:00 a 3:00 de la tarde.

La asignación de colores a planillas se realizará de igual manera en sesión pública y por sorteo y sus elecciones se realizarán del 31 de enero al 3 de febrero y la campaña será del sábado 5 de febrero al lunes 7 de febrero, posteriormente el día 12 y 13 de febrero será la elección de agentes.

En caso de que una agencia, colonia, comunidad, o fraccionamiento no esté incluida, a través del comité electoral se definirá una nueva fecha para subsanar esta elección, siempre y cuando comprueben con documentos oficiales que son una colonia.

El presidente llamó a la población a que este proceso se realice en orden y en paz, así como exhortó a la población joven a sumarse a estos procesos en sus comunidades para que cada vez haya más participación de las nuevas generaciones.

