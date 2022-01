Inicia aplicación de refuerzo contra Covid a maestros en Oaxaca

-La jornada será del 12 al 14 de enero y se aplicarán más 9 mil dosis diarias en la capital

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Como estaba programado, este miércoles se dio inicio a la jornada de vacunación a maestros del estado de Oaxaca, en la ciudad capital se habilitaron el gimnasio de Ciudad Universitaria y el Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO), en dónde se han registrado filad de profesores para aplicarse la vacuna.

La fluidez de la fila es buena, sin embargo algunos profesores comentan que esto no es así en el interior, ya que la aplicación de la vacuna es lenta, lo cual está causando cierta molestia de los mentores, los requisitos que deben llevar son el certificado de vacunación, credencial de elector o su talón d pago.

La vacuna que se está aplicando es de ma farmacéutica “Moderna”, la cual es compatible con la Cansino, las autoridades encargadas de la aplicación de la vacuna, mencionaron que si algún maestro se aplicó una vacuna diferente a la Cansino y tiene Masse 6 meses de habérsela aplicado, se les puede aplicar el refuerzo, ya que no representa ningún riesgo.

Es importante mencionar que quienes se hayan aplicado una vacuna de dia dosis y sólo han recibido 1, deberán esperar a completar su esquema para que se les ponga el refuerzo, se pretenden aplicar 4 mil 800 dosis por día e cada una de las sedes.

