Hasta finales de enero cierra plazo para concurso de dibujo sobre medio ambiente en Tuxtepec

Asegura la Regidora de Ecología que la intención es que más niños participen en este evento.

Alex Morales

Tuxtepec Oaxaca:-La Regidora de Equilibrio Ecológico y Protección al medio ambiente Maria Luisa Vallejo informó que el concurso infantil de dibujos Ecológicos se prolongará por más tiempo, esto para que exista la oportunidad de que participenas niños del municipio y tengan la oportunidad el ganador se llevarse una bicicleta como premio.

Explicó que desde en un principio la fecha límite era para el 15 de enero, sin embargo este concurso se extenderá hasta finales del mes por lo que espera la participación de más niños jovenes para que manden sus trabajos con respecto al sistema Ecológico natural de donde viven.

De esta manera volvió hacer abierta la invitación para que todos los menores que desean participar asistan a la oficinas de ecología durante este tiempo para que sus dibujis basados en el entorno de sus lugares de origen, puedan ser parte de este concurso que puede cobrar muy relevancia durante este tiempo.

En lo que respecta a la fundación que creo el Extinto Fernando Bautista Davila, dijo que sigue operando ahora por parte de los hermanos del ex presidente chinanteco quienes se encuentran al frente de la FHUCUP, por lo que dijo que sigue operando como en años anteriores con las actividades de brigadas, talleres y la donación de medicamentos a los que menos tienen por lo que espera que las personas de escasos recursos sigan asistiendo para beneficiarse.

