Habitantes y autoridades de Ayoquezco de Aldama exigen auditoría a Presidente Municipal

Lo señalan de reportar “obras fantasmas” y de “inflar” los costos.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de habitantes del municipio de Ayoquezco de Aldama, se manifestaron en las instalaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), para pedir que se realice una auditoría al edil Manuel Ortiz Quintero, a quien señalan de estar desviando recursos.

Una de las manifestantes dijo que el ayuntamiento está reportando obras ficticias, con montos elevados, es por estas razones que decidieron manifestarse para exigir que se realice una auditoría, además comentó que el monto en cuestión es de aproximadamente 22 millones de pesos, correspondientes a los ramos 33 y 28.

Asimismo indicó que actualmente el palacio municipal se encuentra tomado y el edil desde hace algunas semanas no ha dado la cara para atender las demandas de la ciudadanía, denunciaron que el municipio se encuentra abandonado y esto no lo debe permitir la población, por ello piden la intervención de las autoridades.

Es importante recordar que el pasado 20 de diciembre de 2021, el Congreso de Oaxaca con 37 votos a favor, declaró procedente la revocación de mandato del Regidor de Agricultura, Aguas y Panteones, del Ayuntamiento de Ayoquezco de Aldama Ricardo Ortega Vera, ya que se le acreditó que ejerció violencia política en razón de género.

