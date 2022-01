Detienen a cuatro personas por hallazgo de 9 cadáveres en Veracruz

-Las personas detenidas fueron Elizabeth “N”, Miranda “N”, Víctor “N” y Christian “N”, quienes fueron puestos a disposición de la fiscalía.

Fueron detenidas cuatro personas presuntamente relacionadas con el hallazgo de nueve cuerpos en el municipio de Isla, el pasado viernes 7 de enero.

La Fiscalía General del Estado informó que a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), en operativo conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró a cuatro personas que podrían estar relacionadas con el hallazgo de nueve cuerpos en la carretera estatal Isla-Santiago Tuxtla, cerca del entronque.

En primera semana de este año se han registrado 20 asesinatos en Veracruz.

En diferentes acciones de trabajo de inteligencia y cateo, debidamente autorizadas por un Juez y ejecutadas en el municipio de Tres Valles, se aseguraron dos inmuebles relacionados con los hechos y se ubicó el lugar donde probablemente se llevó a cabo la privación de la libertad de las nueve víctimas.

Las personas detenidas fueron Elizabeth “N”, Miranda “N”, Víctor “N” y Christian “N”, quienes fueron puestos a disposición de la fiscalía, que en el término constitucional los presentará ante la autoridad judicial para que determine su situación jurídica.

El operativo registrado el fin de semana fue reportado en redes sociales como enfrentamientos en el municipio de Tres Valles.

Fue hasta este lunes en que se da a conocer que se trató de acciones para detener a presuntos involucrados en el multihomicidio del municipio de Isla.

