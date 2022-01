Cabildo Tuxtepecano aprueba el Comité Municipal Salud-covid-19

-En este comité decidirá algunas acciones que ayuden a evitar que se sigan presentando casos de covid

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Ante el aumento de los casos de covid en el municipio de Tuxtepec, este martes el cabildo municipial aprobó en lo general y en lo particular el reglamento del Comité Municipal Salud-covid-19.

En la sesión de cabildo el Presidente Municipal de Tuxtepec Irineo Molina Espinoza, señaló que este comité estará integrado por los concejales, pero también por líderes en el tema de la salud y representantes del sector comercial que conjuntamente se tomen decisiones que abonen a la salud de los Tuxtepecanos.

Puntualizó que decidieron hacer este reglamento para prevenir cualquier aumento de casos de esta enfermedad, pero sobre todo para que este comité establezca acciones contra la pandemia, de manera organizada y con responsabilidad, pero sobre todo consensuada y con esto evitar llegar a lo que se vivió el año pasado como fue el cierre de los negocios.

Por su parte la Concejal Guadalupe Cárdenas señaló que es necesario reforzar las acciones y con esto disminuir el impacto de la enfermedad, no solo en el tema de la salud, sino también en el impacto económico, ya que en las últimas dos semanas se está reportando un aumento en los casos.

Este comité ya se ha instalado en municipios más grandes y ahora buscan aplicarlo en Tuxtepec, en donde hasta el corte de este 11 de enero se reportan 4 456 casos confirmados, de los cuales 21 son nuevos, además de que la Cuenca del Papaloapan suman ya 89 activos.

