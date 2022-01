Tres hermanos que violentaban a su padre, ya fueron vinculados a proceso, en la región de la Costa

De la redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de enero de 2022.- Por el delito de violencia familiar contra su padre, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo, del Juzgado de Control, auto de vinculación a proceso contra tres hermanos del sexo masculino identificados como D. M. G., D. M. G. y O. M. G., cometido en jurisdicción de Santa María Colotepec, en la región de la Costa.

De acuerdo con la causa penal 303/2021, el 28 de abril de 2021, cuando la víctima identificada como S. M. J. arribó a un terreno de su propiedad, ubicado en la localidad de La Ceiba, en el referido municipio, fue amenazada por los imputados, quienes intentaron agredirlo físicamente y lo obligaron a abandonar el lugar.

Ante este hecho y tras la denuncia presentada, la Institución de procuración de justicia atrajo la investigación -a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa-, logrando identificar, aprehender y presentar a los tres probables agresores ante el Juzgado de Control.

En audiencia y tras validar los datos de prueba proporcionados por la FGEO, el Juez en turno determinó vincular a proceso a los imputados, otorgando 30 días para el cierre de investigación complementaria.

La Fiscalía General persigue a responsables de delitos que atentan contra el patrimonio de las familias oaxaqueñas.

