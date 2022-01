Registro de precandidatos del PRI en Oaxaca será el 20 de enero

-Cada aspirante deberá registrarse de manera personal ante la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Será el próximo 20 de enero que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) abrirá el proceso de registro a quienes aspiran a ser candidatos al Gobierno de Oaxaca, así lo dio a conocer el Comité Directivo Estatal del partido tricolor en el estado.

Se espera que ese día acudan quienes han levantado la mano para abanderar al PRI en la elección del próximo 5 de junio, la lugar para el registro será la sede del partido en la ciudad de Oaxaca de Juárez en un horario de 11 de la mañana a una de la tarde.

La convocatoria emitida por el PRI, establece que cada aspirante a la candidatura haga su registro de manera personal ante la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional, para el 21 de enero se expedirá la documentación correspondiente a la acreditación de los precandidatos.

Los aspirantes deberán presentar su acreditación como militante del PRI, no estar señalado por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) de haber cometido violencia política en razón de género, estar al corriente en sus pagos y obligaciones alimentarias, además de no haner cometido algún delito de índole sexual.

Es importante mencionar que quienes han levantado la mano para ser candidato o candidata del PRI son Mariana Nassar Piñeyro, Eufrosina Cruz Mendoza, Francisco Ángel Villarreal, Germán Espinosa, Heliodoro Díaz Escárraga y Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, en los últimos días Eviel Pérez Magaña ha dejado ver la posibilidad de también buscar la candidatura, esto debido a algunas publicaciones que ha hecho en sus redes sociales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario