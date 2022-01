Recibimos unas instalaciones municipales en malas condiciones señala Martínez Neri

Dijo que se harán las investigaciones correspondientes y en unos 3 meses podrían estar los resultados.

Graciano Gómez/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Presidente Municipal de la capital oaxaqueña Francisco Martínez Neri, dijo que recibieron en malas condiciones las instalaciones del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, mismas que han empezado a reparar para poder brindar un buen servicio a la ciudadanía.

Además comentó que este martes se inició por parte de un despacho una investigación a la anterior administración que presidió Oswaldo García Jarquín y que en unos 3 meses podrían tenerse los resultados, mismos que dará a conocer a la opinión pública, ya que merecen saber todo lo concerniente al gobierno municipal.

En lo que se refiere al tema del pago de impuestos, Martínez Neri agradeció el respaldo que ha tenido de las personas que van a pagar sus impuestos municipales, mencionó que son alrededor de mil 500 ciudadanos los que acuden diariamente a hacer el pago de su predial, es por eso que se decidió hacer una rifa para premiar a los ciudadanos que van al corriente.

Estas declaraciones las hizo al término de la toma de protesta del Consejo Directivo del Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca, A.C., en donde se le tomó protesta a Itayuli González Villarreal como Presidenta.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario