Realiza IEEPO entrega de incentivos de REDES-SEP con apego a medidas sanitarias

-Los estímulos correspondientes al periodo septiembre-diciembre 2021 benefician a tres mil 18 maestras y maestros

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de enero de 2022.- Con apego a los protocolos sanitarios establecidos por la contingencia sanitaria, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), inició la entrega de incentivos del programa Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES-SEP) a un total de tres mil 18 maestras y maestros de mil 561 escuelas ubicadas en comunidades marginadas de 307 municipios, quienes recibirán el apoyo con base en una calendarización organizada por regiones.

La estrategia REDES-SEP está dirigida a las y los docentes de escuelas primarias con la intención de fomentar su permanencia y participación en actividades que resultan esenciales para disminuir el rezago educativo; entre ellas, atender de forma especial a las y los estudiantes que muestren dificultades en su desempeño escolar, así como impartir clases y acciones formativas en horario a contraturno, lo que les genera ampliar su jornada diaria.

Con apego a las indicaciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa y del encargado de Despacho del IEEPO, Ernesto López Montero, para el cuidado de la salud y la vida, los estímulos correspondientes al periodo septiembre-diciembre 2021, por un total de 17.5 millones de pesos, de un monto de 52 millones de pesos que se invertirán al término del ciclo escolar, se otorgaron, vía cheque, este lunes a 605 docentes de los Valles Centrales.

En las instalaciones de la Pagaduría de San Felipe del Agua, la coordinadora responsable del programa REDES-SEP, Cristina López Palma, explicó que las y los maestros beneficiados laboran en instituciones en las modalidades de educación indígena y general, de quienes reconoció su invaluable labor y alta vocación de servicio principalmente en este tiempo de pandemia.

Por su parte, el profesor Ricardo García Pérez, de San Miguel Peras y las profesoras Celia Ortiz Díaz y María Victoria Pérez García, esta última de Santa María Tonameca, agradecieron la entrega en tiempo y forma de los incentivos, ya que la situación actual derivada de la contingencia sanitaria ha implicado un reto en su actividad educativa y la atención de alumnas y alumnos de comunidades marginadas y bilingües.

De acuerdo con el calendario de pagos, el 13 de enero recibirán los apoyos 461 maestras y maestros de la Costa; el 17 de enero serán beneficiados 586 docentes de la Mixteca; el 18 de enero otros 331 profesoras y profesores del Istmo y el 21 de enero un total de 143 docentes de la Sierra Norte, entre otras zonas del estado.





Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario