Por cuenta propia, concesionarios suben pasaje a transporte de Chiltepec y Valle Nacional

Se trata del servicio mixto de pasaje y carga. En En Valle Nacional aumentó 5 pesos y ahora se paga 40 pesos cuando antes era de 35, mientras que en Chiltepec solo aumentaron 2 pesos quedando de 18 a 20 pesos.

Alex Morales

Confirmado el aumento a la tarifa de los servicios mixtos de pasaje y carga perteneciente a Chiltepec y Valle Nacional, esto luego de que alegaran el aumento de los insumos y combustible.

En los que respecta a los concesionarios de Valle Nacional, decidieron aplicar un 15% ala tarifa desde el inicio del año, quedando de los 35 a los 40 pesos establecido de la Ruta Tuxtepec a Valle Nacional y viceversa.

Mientras que los transportista de Chiltepec decidieron aplicar un 11% al tabulador tarifario desde este lunes 10 de enero, quedando el costo por pasajero de 18 a 20 pesos de la ruta Chiltepec a Tuxtepec y viceversa.

Por otro lado las lineas unidas de transportes en la modalidad de urvan, aún conserva el mismo costo de la tarifa manteniéndose en los 40 pesos, aun sin definir los presidente de las 5 líneas, si incrementará el costo del pasaje o seguirá igual.

Lo cierto es que todos coincidieron que el alza de la gasolina y el aumento de precio de los insumos, como llantas aceites y mantenimiento, le ha generado un alto costo, lo que los ha venido afectando en los últimos meses por esta situación.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario