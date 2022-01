Plantea Congreso mayor capacitación para atender a víctimas de violencia de género

Es necesario que el personal de las instancias de procuraciòn de justicia estén capacitados para brindar una mejor servicio.

De la redacción

San Raymundo Jalpan, Oax. 11 de enero de 2022.-Las y los integrantes de la 65 Legislatura promueven de manera permanente, garantizar los derechos de las víctimas de violencia de género, ya que es una prioridad que reciban atención por personal capacitado en las instancias de procuración de justicia.

Derivado de esta labor parlamentaria, se propuso la iniciativa con proyecto de Decreto para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en materia de Derechos Humanos de las Mujeres y se capacite a personal de las diferentes instancias que atienden a las víctimas.

Por lo que se debe armonizar la Ley Orgánica de la Fiscalía con la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, proporcionando así herramientas necesarias para la correcta atención.

Esta acción legislativa fue presentada por la diputada Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez, del Partido Unidad Popular (PUP), quien expuso que “es necesario que la Fiscalía capacite al personal que está de primera atención, para fomentar confianza entre la víctima y autoridad”.

“Y también cuente con la preparación adecuada para evitar que aquellas mujeres que acuden a denunciar algún acto de violencia sean re victimizadas, puesto que ello les pone un estado de mayor vulnerabilidad”, finalizó la parlamentaria.

Por último, esta propuesta fue remitida para su análisis y dictaminación a la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia.

