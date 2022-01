Inicia la semana sin defunciones asociadas a COVID-19 en Oaxaca y 90 casos nuevos: SSO

–Exhortan a la población a continuar con medidas sanitarias

–Hay mil 126 casos activos en 106 municipios



Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de enero de 2022.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) contabilizaron 90 casos nuevos de COVID-19, sumando 85 mil 391 positivos acumulados, la cifra de decesos se mantiene en 5 mil 667, al no reportar este 10 de enero ninguna pérdida humana asociada al virus.

Ante el incremento de personas que presentan la enfermedad en etapa activa en la entidad, al llegar este lunes a los mil 126 casos en 106 municipios, la institución exhortó a la población a continuar con las medidas sanitarias como el uso correcto del cubrebocas, mantener la sana distancia y lavado de manos con agua y jabón.

Además, insistió en la importancia de evitar reuniones o eventos masivos, así como no acudir a lugares cerrados o que tengan deficiente ventilación, para no retroceder en el semáforo epidémico, y evitar con ello el incremento exponencial de contagios.

Dentro del panorama Jurisdiccional, Valles Centrales alcanzó los 51 mil 727 casos confirmados y dos mil 516 defunciones; Istmo 12 mil 066 casos y mil 207 decesos; Tuxtepec cinco mil 868 casos y 566 muertes; Costa seis mil 102 casos y 473 fallecimientos; Mixteca seis mil 623 casos y 580 defunciones; Sierra tres mil 005 casos y 325 pérdida de vidas humanas.

En tanto, los casos activos se distribuyen de la siguiente manera: Valles Centrales con 579 contagios, Istmo con 188, Costa con 172, Mixteca con 95, Tuxtepec con 61 y Sierra con 31.



Los 90 casos nuevos de esta última jornada afectan a 25 municipios, siendo los principales: Oaxaca de Juárez con 21, Salina Cruz con 14, Santa María Huatulco con 11, Heroica Ciudad de Huajuapan de León con siete y Ocotlán de Morelos con seis; el resto cuatro, tres, dos y un paciente positivo.

La red de hospitales en Oaxaca para la atención de la pandemia por COVID-19 es del 20.6%, con cuatro hospitales al 100% de su capacidad; hay cinco personas que ingresaron en las últimas 24 horas a la red médica. De las 422 camas destinadas para la atención de la pandemia, 335 están disponibles.

Por Jurisdicción Sanitaria, la Mixteca registró un 51.4%, seguido de la Costa con 25.5%, Valles Centrales con 22.1%, Tuxtepec con 14.7%, Istmo con 6% y Sierra con 0%.

