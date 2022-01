Incendio en cerro del crestón en la capital deja 3 hectáreas dañadas

-Afortunadamente las llamas no llegaron a las viviendas que se ubican en la zona

José Cruz/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El incendio que se registró durante la noche del lunes y madrugada de este martes en el cerro del crestón de la ciudad de Oaxaca de Juárez, dejó como saldo 3 hectáreas afectadas, mismas que forman parte que está considerada como un espacio para la conservación de la flora y fauna.

De acuerdo al reporte del H. Cuerpo de Bomberos y de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quienes combatieron las llamas, las 3 hectáreas siniestradas quedaron en deterioro, la zona quemada consistía en pastizales y afortunadamente las llamas no llegaron a las viviendas que se ubican en el cerro del crestón.

Es importante mencionar que a pesar de que el cerro del crestón es una zona de reserva natural, en los últimos años esos terrenos se han fraccionado y vendido, quienes han comprado un terreno en ese sitio, comenzaron a construir viviendas, algo que ha sido denunciado por diversos colectivos ambientalistas.

