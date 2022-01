Coordinación de Atención Regional exhorta a autoridades suspender actos masivos, para evitar casos de covid

-Además los están convocando a que una vez más se realicen acciones de prevención

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que una vez más están repuntando los casos de covid en el estado y en la región de la Cuenca del Papaloapan, el Coordinador de Atención Regional Víctor Virgen Carrera, dijo ya han solicitado a las nuevas autoridades evitar hacer actos masivos para que no haya mucha concentración de personas y con esto que no se presenten más casos de covid.

Señaló que en las reuniones que han tenido con las autoridades municipales les han pedido que no relajen las medidas, además de que los están convocando a que una vez más se realicen acciones de prevención y con esto no haya un incremento en los casos en la región.

Además de las medidas que todos conocen como son el uso del cubrebocas, la sana distancia, el uso del gel, puntualizó que también solicitan que suspendan los eventos masivos.

“Estamos trabajando sobre esa parte, por el momento las autoridades están haciendo lo propio”, por lo que esperan que la ciudadanía coopere.

El Coordinador de Atención, reiteró que todas las instancias están haciendo lo propio sin embargo para que no haya defunciones, todos deben de sumarse; y es que al corte de este lunes los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) reportan 61 casos activos en la región de la Cuenca del Papaloapan.

En otros temas, puntualizó que al momento en todos los municipios a cargo de esta coordinación no se tienen reportes de algún problema en estos días primeros días de las nuevas administraciones.

